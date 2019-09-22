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محطة تل أبيب

القائمة العربية بالكنيست تعلن دعم جانتس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:08 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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أعلنت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن دعمها لبيني جانتس زعيم حزب أرزق أبيض لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وأكدت القائمة العربية المشتركة في بيان اليوم عن دعمها غانتس لرئاسة الحكومة وأنهم سيفعلون ما هو ضروري لإسقاط رئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود.

وأوضح موقع "عرب 48" أن القائمة المشتركة العربية، باستثناء نواب التجمع الوطني الديمقراطي، ستوصي رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بتكليف بيني جانتس، بتشكيل الحكومة المقبلة.

واتخذ القرار بغالبية 10 من نواب القائمة المشتركة مقابل نواب التجمع الثلاثة.

وأظهرت التقارير الأولية في الانتخابات العامة التي جرت بدولة الاحتلال الأسبوع الماضي، تفوق كتلة "يسار الوسط" في الانتخابات العامة على كتلة اليمين التي ينتمي إليها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود وحققت فيها الأحزاب العربية نتائج قوية ضعف الانتخابات السابقة.

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