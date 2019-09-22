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عالم

الإماراتيون بالخارج يقبلون على التصويت في انتخابات البرلمان

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:06 م
جريدة الدستور
وكالات
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انطلقت اليوم الأحد عمليات التصويت لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) في دورته الرابعة.
وباشر الاماراتيون المتواجدون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية الإماراتية، وتستمر عملية التصويت حتى الغد.
وقالت اللجنة المنظمة للانتخابات إن عمليات التصويت شهدت إقبالا من الإماراتيين في الخارج، وتم تسجيل أولى عمليات التصويت في بعثة الإمارات الدبلوماسية بمدينة ولنجتون بنيوزيلندا عند الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة ولنجتون (الساعة 50:02 صباحًا بتوقيت
الإمارات).
وقال عبد الرحمن العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، إن "مشاركة مواطني الدولة المتواجدين في مختلف أنحاء العالم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 تعكس مدى انتمائهم للوطن وولائهم لقيادته ويعزز الثقة بمكانة المجلس الوطني
الاتحادي كأحد الركائز الرئيسية لمسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات".
ودعا العويس الإماراتيين المتواجدين خارج الدولة لاغتنام الفرصة للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتصويت لمرشحيهم، والمساهمة في وصول الأصلح والأفضل لعضوية المجلس الوطني الاتحادي والقادر على نقل ومناقشة قضايا المواطنين وإيجاد الحلول لها.
وتجرى عملية التصويت بالخارج في 118 مركزا انتخابيا، أعدتها اللجنة الوطنية للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
ومن المقرر أن تقام الانتخابات بالإمارات في الخامس من أكتوبر المقبل، ويتنافس فيها 495 مرشحا، ويتم في اليوم نفسه إعلان نتائج الفرز، بينما يتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين يوم 13 أكتوبر.

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