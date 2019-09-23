براتب 2000 جنيه.. وظائف جديدة بالإسماعيلية

أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية، عن توافر فرص عمل بإحدى شركات البريد السريع، وذلك براتب 2000 جنيه، وبدل انتقال.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مندوبين توزيع، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط على الأقل، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، ويفضل من لديه دراجة بخارية.



وتتميز الوظائف، بتوافر تأمين طبي، وتأمين إجتماعي.



ويتطلب العمل، السفر بالمراكز والمدن، ويحصل العامل على بدل مواصلات بخلاف راتبه، وتكون أغلب التعاملات مع البنوك، وليس الأفراد.



وللتقديم يرجى التوجه لمقر جهاز تشغيل الشباب بمبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية.