فرص عمل جديدة فى بنى سويف

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توافر فرص للعمل بأحد مصانع الغزل، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالمصنع، مهندسين ميكانيكا، وذلك من حديثي التخرج، على أن تكون ساعات العمل 8 ساعات، وذلك على ثلاث ورديات.



وتتم المقابلات في المصنع يوميا، وذلك من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك على عنوان العلامة أمام مصنع الأنابيب، وللاستفسار الاتصال على رقم 01271779407.



ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة القوى العاملة متمثلة في مديرياتها على مستوى محافظات مصر، بتوفير فرص عمل للشباب، بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك للحد من نسبة البطالة بالدولة.