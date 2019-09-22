"الوطنية للتدريب" تستقبل الدفعة 2 من البرنامج الرئاسي الإفريقي

تستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة APLP، الذي يهدف إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد، يجمع الشباب الإفريقي بإختلاف إنتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، بمقر الأكاديمية، بهدف نقل المعنى الصحيح للقيادة البناءة، وتكوين مستقبل مشرق تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب.



وكانت الأكاديمية الوطنية احتلفت بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج التي ضمت 100 متدرب أفريقي من 29 دولة أفريقية، وسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهادات التخرج والدروع للطلاب بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، خلال حفل التخرج ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة.