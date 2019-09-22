المبعوث الأأمريكي يطلب لقاء جانتس لبحث الإعلان عن صفقة القرن

طلب المبعوث الأمريكي للسلام فى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، عقد لقاء مع زعيم كاحول لفان، بقيادة الجنرال بني جانتس الذي حصل بحسب النتائج غير النهائية على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الإسرائيلية.



وأفادت صحيفة هارتس، العبرية نقلا عن مصدر بمكتب غانتس، اليوم، بأن جرينبلات الذي يزور تل أبيب طلب عقد اللقاء معه بهدف التباحث حول الموعد المناسب للإعلان عن الخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".



كما التقى جرينبلات برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتباحث حول المسألة نفسها، بجانب لقاءه الرئيس الإسرائيلى خلال وقت سابق من اليوم.



يذكر أن نتنياهو أعلن خلال الحملة الانتخابية أن صفقة القرن سيتم الإعلان عنها تماما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.