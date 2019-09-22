ريال سوسيداد يفوز على إسبانيول 3-1 بالدورى الإسباني

فاز فريق ريال سوسيداد على فريق إسبانيول 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب باور 8، في إطار منافسات الأسبوع الخامس بالدوري الإسبانى لكرة القدم.



أحرز ثلاثية ريال سوسيداد ويليان خوسي دي سيلفا في الدقيقة 18، وويليان خوسي دي سيلفا في الدقيقة 34 وأليكسندر إيساك في الدقيقة 75.. وهدف إسبانيول سجله جوسيبا زالدوا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 71.



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال سوسيداد إلى 10 نقاط في المركز الثالث مؤقتا.. فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 4 نقاط في المركز الـ18.