"الوطنية للتدريب" تستقبل الدفعة الثانية من برنامج تأهيل شباب إفريقيا

تستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة APLP، الذي يهدف إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد، يجمع الشباب الإفريقي باختلاف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام بمقر الأكاديمية.



حيث تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التي ضمت 100 متدرب إفريقي من 29 دولة إفريقية، وسلم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي شهادات التخرج والدروع لهم، بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، في حفل التخرج ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة.



الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج انطلقت من مدينة شرم الشيخ بمصر كإحدى توصيات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم نوفمبر 2018، وتزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، حيث إن مصر جزء لا يتجزأ من قارة إفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة.



يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أنشئت بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.