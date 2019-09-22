شاهد من أهلها.. فيصل القاسم يفضح قناة الجزيرة (فيديو)
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:27 م
هدير شعراويطباعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي السوري فيصل القاسم، خلال مقدمة نارية في أحد البرامج، وهو يتحدث عن قناة "الجزيرة".
وقال القاسم: "هل الوطن العربي في حاجة لقناة الجزيرة للتحدث عنه؟، وماذا حققت وهي تسير في الطريق المعاكس لتعكير أجواء الأوطان العربي، وإثارة البلبلة؟".
وأضاف "القاسم"، خلال الفيديو: "قناة الجزيرة وبث الفرقة بين العرب زاد الطين بِلَّة لا بَلَّة، أليست القناة وسيلة للإثارة ومسرحًا للصراعات كما يحدث في برنامج الاتجاه المعاكس كمسرح لصراع الديوك".
وتساءل: "هل تقف الجزيرة في صف محايد أمام القضايا التي تعرضها، أم لها أجندة تحققها، وتعبث في الشئون الداخلية للدول العربية وتنشر غسيلها؟".. على حد وصفه.
وقال القاسم: "هل الوطن العربي في حاجة لقناة الجزيرة للتحدث عنه؟، وماذا حققت وهي تسير في الطريق المعاكس لتعكير أجواء الأوطان العربي، وإثارة البلبلة؟".
وأضاف "القاسم"، خلال الفيديو: "قناة الجزيرة وبث الفرقة بين العرب زاد الطين بِلَّة لا بَلَّة، أليست القناة وسيلة للإثارة ومسرحًا للصراعات كما يحدث في برنامج الاتجاه المعاكس كمسرح لصراع الديوك".
وتساءل: "هل تقف الجزيرة في صف محايد أمام القضايا التي تعرضها، أم لها أجندة تحققها، وتعبث في الشئون الداخلية للدول العربية وتنشر غسيلها؟".. على حد وصفه.