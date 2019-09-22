شاهد من أهلها.. فيصل القاسم يفضح قناة الجزيرة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي السوري فيصل القاسم، خلال مقدمة نارية في أحد البرامج، وهو يتحدث عن قناة "الجزيرة".



وقال القاسم: "هل الوطن العربي في حاجة لقناة الجزيرة للتحدث عنه؟، وماذا حققت وهي تسير في الطريق المعاكس لتعكير أجواء الأوطان العربي، وإثارة البلبلة؟".



وأضاف "القاسم"، خلال الفيديو: "قناة الجزيرة وبث الفرقة بين العرب زاد الطين بِلَّة لا بَلَّة، أليست القناة وسيلة للإثارة ومسرحًا للصراعات كما يحدث في برنامج الاتجاه المعاكس كمسرح لصراع الديوك".



وتساءل: "هل تقف الجزيرة في صف محايد أمام القضايا التي تعرضها، أم لها أجندة تحققها، وتعبث في الشئون الداخلية للدول العربية وتنشر غسيلها؟".. على حد وصفه.