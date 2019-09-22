وسيم يوسف: "الإخوان هم الخوارج.. وأشاهد وجدي غنيم لأضحك"

قال الداعية الإماراتي وسيم يوسف، إن جماعة الإخوان الإرهابية هم الخوارج في هذا العصر، موضحا أن "الخوارج " بدأوا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم بفكرة، عندما جاء ذو الخويصرة إلى النبي محمد وقال له "اعدل يا رسول الله".

وأوضح في حواره مع برنامج "وجها لوجه"، المذاع على فضائية الشاهد، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج:" يخرج من هؤلاء أناس يحسنون القيل، ولا يحسنون الفعل"، وهو ما يحدث الآن من الإخوان على توتير ومواقع التواصل الأخرى .

واستكمل أن الخوارج بدأوا بفكرة وتطور أمرهم إلى حمل السلاح حتى أنهم قتلوا عثمان بن عفان وهو يقرأ القرآن، فمن فعلوا هذا هل يمكن أن يسلم منهم حكامنا اليوم ؟"

وواصل أن كل حزب إرهابي لو تتبعنا له أصل لمن ينتسب، ستجد أن عمدتهم الإخوان المسلمين ومرجعهم حسن البنا وسيد قطب، موضحا أن أيمن الظواهري كان متأثرًا بسيد قطب.

واستكمل أن الإخوان ينقلبون على أنفسهم منذ زمن بعيد، موضحا أن وجدي غنيم انقلب على الإخوان الآن، ووصفهم بأنهم مرتدين.

وتابع:" عندما أريد أن أضحك أشاهد وجدي غنيم، فهو يجلس في غرفة مغلقة ويقول اذهبوا للجهاد، فماله لا يذهب هو للجهاد؟"



