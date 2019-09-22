واشنطن: سنتخذ إجراءات أخرى إذا فشلت القوات المرسلة للخليج

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن القوات الأمريكية الإضافية التي أرسلتها واشنطن مؤخرًا إلى منطقة الخليج تأتي بهدف الردع والدفاع، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيتخذ إجراءً آخر إذا لم تنجح إجراءات الردع، وهو ما تدركه إيران.



وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة لأمريكية إرسال قوات ومعدات إضافية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات، بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملين لشركة أرامكو النفطية السعودية في بقيق وخريص، فيما اتهمت المملكة إيران بالوقوف وراء الاعتداء.



وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن القوات والمعدات المرسلة ذات طبيعة دفاعية، وتركز بالأساس على الدفاع الجوي والصاروخي، مضيفًا: "نحن نركز على مساعدة السعودية لتطوير بنيتها التحتية الدفاعية".



وأشار "إسبر" إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أكد خلالها أن واشنطن لا تسعى للحرب مع طهران، موضحًا أن هناك خيارات عسكرية عديدة أخرى متوفرة إن دعت لها الحاجة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني.



وكشف وزير الدفاع الأمريكي عن تفاصيل خطط نشر قوات جديدة في السعودية، فيما أوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد، أن عملية نشر القوات الإضافية تعد متوسطة، إذ إن العدد لن يصل إلى الآلاف من الجنود.