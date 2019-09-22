بلاغ يتهم "كاريمان الشريف" بنشر أخبار كاذبة

تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد كاريمان الشريف، يتهمها ببث الرعب في نفوس المصريين وإثارة الفوضى.



وقال "صبري" إن رواد صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كشفوا عن حقيقة الفتاة التي خرجت في بث مباشر بهدف إثارة الفوضى، بإظهار خروج الأوضاع عن السيطرة، فهذه الفتاة الخائنة لأمن واستقرار المجتمع تدعى "كاريمان الشريف".



وأضاف "صبري" أن الكثير يعرفون أنها من أبناء مبارك، وأنها نزلت الشارع لإعداد "فيديو" متفق عليه مع الخونة مثيري الشغب، بهدف إظهار خروج الأوضاع عن السيطرة، وظهرت تصرخ وتستغيث كأنها سيساوية و"الحق مصر يا سيسي".



وأشار رواد "فيسبوك" إلى أن "كاريمان" بعد ارتكابها هذه الجريمة التحريضية، حذفت الفيديو وأغلقت صفحتها حتى لا يعرف أنها "مباركية" من أنصار الرئيس الأسبق حسنى مبارك، واتضح أن هذه العميلة تعمل لمصلحة شخص لا تهمه مصلحة البلد لأن الهدف منها إسقاط مصر.



وأكد "صبري"، في بلاغه، أن ما اقترفته المبلغ ضدها يشكل أركان جريمة نشر أخبار كاذبة لإثارة الفوضى وترويع أمن المواطنين وتهديد الاقتصاد القومي، مما يحق معه للمبلغ التمسك بطلب إصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ، وتقديم المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة.