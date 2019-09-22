مارين بطلة الريشة الطائرة تحتفظ بلقب الصين بعد إصابة طويلة

أكملت البطلة الأوليمبية كارولينا مارين عودة مظفرة بعد أن دافعت بنجاح عن لقب بطولة الصين المفتوحة للريشة الطائرة، اليوم الأحد، رغم غيابها لثمانية أشهر بسبب إصابة هددت مسيرتها.



وأصيبت اللاعبة الإسبانية بقطع في الرباط الصليبي بالساق اليمنى في نهائي بطولة إندونيسيا للأساتذة، في يناير، وخضعت لجراحة ثم قضت فترة تأهيل طويلة قبل العودة للعب.



وبطولة الصين هي ثاني بطولة تشارك فيها بطلة العالم ثلاث مرات منذ عودتها بعد الخروج من الدور الأول في فيتنام المفتوحة، الأسبوع الماضي.



وواجهت مارين في نهائي اليوم تاي تزو يانج، ولم تتفوق على لاعبة تايلاند المصنفة الرابعة عالميا في آخر ست مواجهات، لكنها نجحت في الفوز بعد انتفاضة بنتيجة 14-21 و21-17 و21-18.



وانخرطت في البكاء بالملعب بعد الفوز.



ونقل موقع الاتحاد الدولي للعبة عن مارين قولها: "لا يمكن وصف مشاعري الآن لأنني سعيدة جدا.. شعرت بإحباط بعد خسارة الشوط الأول لكنني احتفظت بالثبات والصبر وقاتلت حتى النهاية وانتظرت حتى ترتكب أخطاء".



وتعتقد تاي أن منافستها عادت بمستوى أفضل من السابق.



وقالت: "ارتكبت العديد من الأخطاء السهلة، لكن يجب أن اعترف بأنها لعبت بشكل رائع، ولا يمكن ملاحظة اختلافات كبيرة في مستواها.. لا تزال تتمتع بسرعة فائقة. لكن أشعر بأنها أصبحت أكثر مهارة الآن وتلعب بشكل أفضل أمام الشبكة وبتنوع أكبر في التسديدات".