مقتل مسلحين من طالبان و9 دواعش في اشتباكات بأفغانستان

قالت السلطات المحلية بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان، اليوم الأحد، إن مسلحين من الوحدة الحمراء التابعة لحركة "طالبان" اشتبكوا مع آخرين من تنظيم "داعش" بالإقليم، ما أسفر عن مقتل تسعة من "داعش" واثنين من "طالبان"، طبقًا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.



وأضاف مكتب الحاكم في ننكارهار في بيان، أن مسلحي طالبان قتلوا 9 مسلحين من حركة "خرسان" التابعة لـ"داعش" خلال الاشتباك الذي استمر 5 ساعات.



وبالإضافة إلى ذلك، قتل مسلحو "داعش" مسلحين اثنين من الوحدة الحمراء التابعة لطالبان وأصابوا اثنين آخرين.. ولم تعلق طالبان ولا داعش على القتال الأخير حتى الآن.