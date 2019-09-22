يلا شووت Now: بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي يلا شوت Bein Sport تابع لايف الاسطورة

صدم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول نجمه محمد صلاح قبل مباراة تشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.





يلا شووت Now: بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي يلا شوت Bein Sport تابع لايف الاسطورة

وأكد يورجن كلوب أن محمد صلاح ليس المسئول الأول عن تسديد ركلات الترجيح في وجود جيمس ميلنر المسدد الأول لفريق ليفربول.









وقال كلوب لصحيفة "ديل ميل": "عندما لا يكون ميلنر على أرض الملعب يكون صلاح هو المسئو الأول عن تسديد ركلات الجزاء.. لم نواجه حتى الآن موقفًا يكون كل من صلاح وميلنر خارج الملعب.. يحدث جدل بين اللاعبين حول من يسدد لأننا بشر ولكن لا أؤيد ذلك ففي العادة أول من يأخذ الكرة يكون على استعداد للتسديد بشكل جيد".









وأهدر محمد صلاح ضربة جزاء وحيدة من أصل 8 ضربات جزاء سددها مع ليفربول منذ انتقاله للريدز في 2017 قادما من روما الإيطالي.









قمة مثيرة بين ليفربول وتشيلسي في مواجهة خاصة لمحمد صلاح









يصطدم فريق ليفربول بنظيره تشيلسي في قمة مثيرة تنطلق في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.





يلا شووت Now: بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي يلا شوت Bein Sport تابع لايف الاسطورة





ويحتل ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح المركز الأول برصيد 15 نقطة ويبحث عن الفوز للابتعاد عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة بعد الفوز على واتفورد 8-0 بينما تشيلسي في المركز التاسع بشكل مؤقت برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وهزيمة وحيدة.









وتعد قمة ليفربول وتشيلسي مواجهة فنية بين يورجن كلوب المدير الفني للريدز وفرانك لامبارد المدير الفني للبلوز صاحب الأرض والجمهور في مواجهة الليلة.









ويدخل رفاق محمد صلاح مواجهة تشيلسي بعد التعثر في دوري أبطال أوروبا بالخسارة بهدفين نظيفين من نابولي الإيطالي في افتتاح دور المجموعات









رقابة محمد صلاح في قمة ليفربول وتشيلسي









ويدرك محمد صلاح صعوبة مواجهة تشيلسي "فريقه القديم" على ملعب ستامفورد بريدج خاصة أنه سيتعرض لرقابة شديدة من إيمرسون الظهير الأيسر للبلوز.









ويطمع محمد صلاح في تسجيل أهداف في مرمى تشيلسي نظرًا لضعف خط دفاعه مقارنة بهجومه القوي ممثلًا في المهاجم الشاب تامي أبراهام صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.









لامبارد يتغزل في محمد صلاح









وأشاد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بمحمد صلاح قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم









وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وتشيلسي: "لسوء الحظ لم تكن الأمور بشكل جيد لمحمد صلاح هنا مما دفعه للرحيل إلى إيطاليا ثم العودة إلى انجلترا من جديد، وهو نجم كبير الآن، والموهبة كانت ظاهرة بشكل واضح حين كان معنا".









وأضاف لامبارد: "محمد صلاح لم تتح له فرص كبيرة للمشاركة مع تشيلسي عندما انتقل إليه من بازل لكن كان يمكن أن نرى هذه الموهبة معنا وعلينا أن نقدم له كل المدح على ما حققه.. نحن لسنا بحاجة إلى البحث عن أي شيء لأنه فقط يمكن أن تنظر لصلاح نفسه لتحكم عليه.. قالوا إنه لن ينجح لكنه أصبح نجمًا لذلك كل الاحترام له".



