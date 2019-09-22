ياسمين محفوظ: على جثتي لو موقفتش ضد أي شخص عايز يهدم البلد دي

على خلفية الأحداث التي جرت أمس الأول الجمعة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديوهات قديمة عن ثورة 25 يناير، والادعاء من قِبل جماعة الإخوان الإرهابية أنها حديثة، ما أثار الرعب والفزع والبلبلة في قلوب المصريين، تحدثت الإعلامية ياسمين محفوظ عن تجربتها.



وكتبت الإعلامية ياسمين محفوظ عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا كنت وسط الثوار وشوفت كل حاجة بعيني يس الميزة إني مقربتش من حد منهم.. علاقتي كانت سطحية.. لا عمري انضميت لكيان ولا حركة.. شوفت الضرب والغاز وكل حاجة تتخيلوها.. شوفت الثوار المشاهير اللي كانوا بعد نهاية أي ضرب نكتشف انهم كانوا قاعدين ع القهاوي بيتوتوا (بيغردوا) على حسنا وكأنهم وسط الضرب".



وأضافت: "شوفت ناس عاملين ثورجية دلوقتي أقسم بالله كانوا نايمين في بيوتهم خايفين ينزلوا من الضرب والغاز ويسرقوا كلامنا ويكتبوا كأنهم في قلب الحدث ويسخنوا الناس تنزل.. لدرجة إن أنا وناس صحابي كنا بنضرب كف على كف وكنا بنقلب الموضوع بهزار، لغاية ماكتشفنا إنهم بيقبضوا على الكلام ده".



وتابعت: "شوفنا البهوات والهوانم اللي كانوا بره مصر وقاعدين يحشدوا للنزول وهما قاعدين في أوتيلات هولندا وأمريكا وألمانيا.. شوفت الإخوان وهما بيضربونا عند الاتحادية ووقتها كتبت تويتة حكموا عليا بالإعدام وقتها.. من الآخر شوفت كل الوساخات اللي تتخيلوها.. بس لا عمري دخلت خيمة قعدت فيها ولا عمري نمت في الميدان".



واستطردت: "لما الظروف شاءت إني أقرب من النظام الحالي، كنت بقرب بس بتحفظ، وفعلا حاولت أعمل توازن بين دماغي وتأييدي للنظام الحالي، وفي حاجات مكانتش بتعجبني. كنت بقول رأيي وكنت بتشتم من طوب الأرض وخاصة لجان خالتي فرنسا اللي متفرقش عن لجان الاخوانجية حاليا".



وتابعت: "في الآخر قلت مش جايبة همها ولا رأيي هيغير حاجة.. رغم اللي شوفته بعنيا ولمسته يخليني أثق في السيسي ثقة عمياء وإن اختلفت معه على إدارة بعض السياسات، وبعدت عن السياسة لمدة أكتر من سنة ونص تقريبًا، وقلت اشتري دماغي. حتى لما اشتغلت في ٩٠٩٠ برضه كنت بعيد، وبالمناسبة أنا استقلت من راديو ٩٠٩٠ من ٣ شهور.. وليا أسبابي الخاصة.. بس شهادة لله من أكتر الأماكن المحترمة اللي اشتغلت فيها.. بس مكانش ينفع استمر في الراديو والداعم ليا واللي بمثابة ابويا الروحي مش موجود".



وواصلت: "استقالتي بمزاجي رغم اني اعتقد اني ابليت بلاء حسن من عملي كمذيعة، وفي الحقيقة يعني.. على جثتي أنا شخصيًا لو موقفتش ضد أي شخص عايز يهدم البلد دي.. نفوق شوية وبلاش نضيع البلد بشوية غباء مالهمش لزمة.. والعيال الصغيرة اللي محضروش ٢٠١١ ولا وقتها كانوا في ابتدائي.. وعايزين يعيشوا التجربة.. أقولهم بس ياحبايبي.. لما تصرفوا ع نفسكم إبقوا ثوروا يا شطار".