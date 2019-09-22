"الإسكان": بدء الدراسة بطب الأسنان والصيدلة بالعلمين الجديدة

صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن الدراسة بدأت، اليوم الأحد، بكليتي طب الأسنان والصيدلة، بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة.



وأكد وزير الإسكان، في بيان للوزارة اليوم، أن تشغيل فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمدينة العلمين الجديدة، يأتي في إطار تحقيق هدف الوزارة بوجود أنشطة متعددة وخدمات مختلفة بمدينة العلمين الجديدة، بحيث تكون مدينة صالحة للسكن، والإقامة طيلة العام.



وأشار إلى أنه تم أيضًا الاتفاق مع وزير التعليم العالي منذ أيام، على بدء الدراسة بشكل مرحلي بجامعتي العلمين والمنصورة الدوليتين للعلوم والتكنولوجيا في العام الدراسي القادم سبتمبر 2020.



ولفت الوزير إلى أن فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الجاري تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة، على مساحة 62 فدانًا، يضم 12 كلية، و34 مبنى «مباني الكليات - مباني الإقامة - المبنى الرئيسي - مركز الإبداع - المكتبة - الكافيتريات»، كما أنه جارٍ تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، ويبلغ إجمالي مساحتها 128 فدانًا، وتضم الجامعة «13 كلية - 4 مبان سكنية - مبنى للإدارة - المكتبة».



وأوضح الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أنه تم إقامة حفل إفطار جماعي للطلاب، وذلك احتفالا بأول يوم دراسي، بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ونخبة من أساتذة الأكاديمية، والشركة المُنفذة، واستشاري المشروع.