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مصر

انتظام الدراسة في جميع كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:03 م
جريدة الدستور
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شهدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ارتفاعًا كبيرًا هذا العام في معدلات المتقدمين، ممن انطبقت عليهم معايير القبول الخاصة بالجامعة، وقد انتظمت الدراسة في جميع كليات الجامعة التي استقبلت الطلاب الجدد والقدامى للدراسة بالعام الجامعي الجديد.

جاء ذلك في إطار حرص الجامعة على جذب الطلاب المتفوقين من مصر ومختلف أنحاء الدول العربية وقارة إفريقيا، وهو التوجه العام الذي تتبناه الجامعة، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، وأضاف أنه تم استقبال الطلاب الجدد بتنظيم "أسبوع التوجيه" الذي تضمن جولات للطلاب داخل الحرم الجامعي من أجل التعريف بأماكن الدراسة الخاصة بكل طالب، إلى جانب توجيه الطلاب أيضًا للتعرف على الأنشطة المختلفة والمسابقات العلمية والرياضية والفنية، وذلك من خلال برامج شاملة يتم تنظيمها داخل المجتمع الجامعي.. وأشار إلى أن رسالة الجامعة تستهدف في المقام الأول مواءمة المنهج الدراسي وأسلوب التدريس والأبحاث للتطورات العالمية التي تضمن التميز في جميع المساعي الأكاديمية.

وأكد "العزازي" التزام الجامعة بكل معايير التفوق، ما جعل الجامعة واجهة الآلاف من الطلبة الذين يحرصون على الانضمام لها؛ لما وجدوه من ارتفاع مستوى الخريجين والمهارات العالية التي يكتسبها الطلاب أثناء دراستهم بالجامعة.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن مجلس أمناء الجامعة برئاسة خالد الطوخي حريص كل الحرص على دعم كل أنشطة الجامعة، وذلك من أجل الحفاظ على مكانتها كواحدة من أكبر الجامعات ليس في مصر فقط بل وعلى المستوى الإقليمي والدولي أيضًا.

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