رفع حالة الاستعداد القصوى بالمدن الجديدة لاستقبال الشتاء

أصدر المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، برفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، وذلك بعد تنبؤات هيئة الأرصاد بشأن الأحوال الجوية، وتوقعات سقوط الأمطار والسيول خلال سبتمبر الجاري.



ووجه رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالاستعداد لمواجهة تلك الظروف، طبقًا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة، وتجهيز جميع المعدات، وتأمين المحطات والروافع والخطوط والمولدات.



وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، استمرار العمل بغرفة عمليات الجهاز على مدار الأربع والعشرين ساعة، تحت إشراف رؤساء الأجهزة شخصيًا، وتواجد نواب رؤساء الأجهزة داخل غرف العمليات والإدارات المختصة.