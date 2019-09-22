عرض فيلم "غربا" في المركز الثقافي الألماني غدًا

يعرض المركز الثقافي الألماني "جوته" فيلم"غربا" في السابعة مساء غدٍ الاثنين، بمقر المركز الثقافي الألماني بميدان المساحة بالدقي.



يأتي عرض الفيلم بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على سقوط جدار برلين.



وتدور أحداث الفيلم في صيف عام 1978 حيث تحاول الكيميائية نيللي سنيف الانتقال من شرق برلين إلى غربها بصحبة ابنها أليكسي، وتحاول أن تزيف الزواج من ألماني غربي حتى تتمكن من الانتقال إلى غرب برلين، فبعد وفاة صديق نيللي ووالد أليكسي، رغبا في بدء حياة جديدة خارج ألمانيا الشرقية حتى يتسنى لهم ترك الحزن وراء ظهورهم للأبد، ولكن حتى تتمكن نيللي من التطلع إلى المستقبل ينبغي عليها أولا غلق ملفات الماضي.