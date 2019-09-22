افتتاح معرض "أهلًا مدارس" بجامعة قناة السويس

افتتح الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، معرض "أهلًا مدارس" لتوفير كل المستلزمات المدرسية والمشغولات.



يأتي ذلك في إطار ما توليه الجامعة من اهتمام بتقديم خدماتها للعاملين والمجتمع الخارجي من خلال توفير احتياجاتهم وتقديمها بأسعار مخفضة وجودة عالية.



ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام بدءًا من 22 حتى 24 سبتمبر الجاري، وجارية دراسة استمراره لفترة أطول، ويشمل 68 مشاركًا في جميع المنتجات اليدوية من أعمال يدوية مثل كروشيه واركت والتطريز، ومواد غذائية مثل منتجات اللحوم والألبان، وملابس وشنط مدرسية وأدوات مدرسية وخلافه، وأثاث وأجهزة كهربائية.



واقترح رئيس الجامعة أن يعقد كل مشارك في المعرض ورشة تدريبية يدرب خلالها طلاب الجامعة والعاملين بها على إنتاج هذه الأعمال، ويأتي المعرض بتنظيم جمعية الرعاية الاجتماعية بالجامعة بإشراف تحية حسين.