رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

نضع رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، وسيكون محمد صلاح أساسيا مع الريدز يلا شوت مشتهدة مياراة ليفربول ضد تشيلسي.





ويلتقي فريقا ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





بث مباشر مباراة ليفربول ضد تشيلسي

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" من الموسم الجاري، برصيد 15 نقطة، جمعها من 5 مباريات.





الريدز نجحوا تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، في تحقيق العلامة الكاملة حتى الآن، بعدما فاز في الـ5 جولات السابقة، متصدرًا جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي.





على الجانب الآخر، يقع فريق تشيلسي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد جمعها من فوزين وتعادلين وهزيمة وحيدة كانت أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.





وفي المباراة الأخيرة للفريقين، تلقى ليفربول هزيمة أمام نابولي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بهدفين مقابل لا شيء، فيما تلقى تشيلسي هزيمة أيضًا أمام فالنسيا، في الدوري الأوروبي، بهدف مقابل لا شيء.





مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي

ويحتل مهاجم فريق تشيلسي، تامي إبراهام، المرتبة الثانية في صدارة هدافي البريميرليج برصيد 7 أهداف، بفارق هدف وحيد عن المتصدر سيرجيو أجويرو.





جناحي فريق ليفربول الإنجليزي، الثنائي الإفريقي ساديو ماني ومحمد صلاح، يمتلكا 4 أهداف حتى الآن في المسابقة.





ويسعى صلاح من بوابة مباراة الغد، إلى تسجيل هدفه السادس في شباك تشيلسي، بعدما سبق له تسجيل 5 أهداف من قبل في مرماهم، بواقع 3 أهداف بقميص بازل، وهدفين بقميص ليفربول.







