الأردن والعراق يبحثان التعاون المشترك

بحث محمد أبورمان، وزير الثقافة والشباب الأردني، الأحد، مع سفيرة الجمهورية العراقية في عمان، صفية السهيل، آفاق التعاون في المجالات الثقافية والشبابية.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن وزير الثقافة الأردني أشار إلى أن هناك تنسيقا بين وزارتي الثقافة والشباب الأردني، ونظيرتها العراقية للخروج بأنشطة وبرامج شبابية وتبادل ثقافي، ضمن أسابيع وأيام مشتركة تؤكد طبيعة العلاقات الطيبة وعمق التواصل بين البلدين.



وتحدث أبورمان، خلال اللقاء، عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، والتعاون المشترك، وعن المشاريع التي تعمل عليها وزارتا الثقافة والشباب، إضافة إلى النشاطات المقبلة المتوقع إنجازها، من بينها معرض عمان الدولي للكتاب للعام 2019، وإطلاق المعهد السياسي، وغيرها من النشاطات.



من جهتها، أكدت السفيرة العراقية أهمية اللقاءات الشبابية في مد جسور التعاون والتواصل بين الشباب الأردني والعراقي، داعية إلى التوسع في مثل هذه اللقاءات من خلال تنظيم برامج مشتركة تقدم الفائدة لأبناء البلدين.