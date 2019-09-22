live مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم بث مباشر bein sport يلا شوت





سيبدأ تشيلسي موسم 2018-1919 بجولات ما قبل الموسم لدول مثل أستراليا وبولندا والسويد بعد كأس العالم 2018 FIFA. يلعب تشيلسي مباراة ودية واحدة في أستراليا وبولندا تليها مباراتان في السويد قبل أن يتوجه إلى أرضه لبدء حملتهما في الدوري الممتاز حيث ستكون المباراة الأولى ضد مانشستر سيتي في مجتمع الدرع (05 أغسطس 2018) تليها المباراة الافتتاحية للدوري الممتاز ضد هدرسفيلد تاون يوم السبت ، 11 أغسطس 2018.





يلتقي تشيلسي مع كريستال بالاس في منتصف يوم الأحد 30 ديسمبر 2018 في حديقة سيلهورست. لعبة أخرى مهمة لتشيلسي الذي سيتطلع إلى مواكبة المراكز الأربعة الأولى.





يختتم تشيلسي مباراته الاحتفالية بمباراة على أرضه ضد ساوثهامبتون والتي لها أهمية كبيرة لكلا الجانبين. ستلعب المباراة حوالي ليلة الأربعاء ، 02 يناير 2018.





يلتقي تشيلسي مع باتي بوريسوف في مباراة دوري أوروبا UEFA يوم الخميس ، 08 نوفمبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج ، ويمكنه اتخاذ خطوة عملاقة نحو ضمان رصيف مرحلة خروج المغلوب بالفوز.





يستعد تشيلسي لمواجهة إيفرتون في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 11 نوفمبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج وسيكون لدينا روابط مباشرة أقرب إلى المباراة.





سيكون لدى تشيلسي صيف حافل من عام 2018 يزور ثلاث دول مختلفة للقيام بجولة ما قبل الموسم. هم يلعبون بيرث جلوري في أستراليا تليهم مباريات ضد بايرن ميونيخ (وارسو ، بولندا) وإنتر ميلان وأرسنال في السويد. فيما يلي جدول المباريات القادمة لتشيلسي.





تشيلسي 2018 المباريات القادمة: سيبدأ تشيلسي مباراته التنافسية 2018-1919 مع مباراة درع المجتمع ضد مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز يوم الأحد ، 05 أغسطس 2018 في ويمبلي تليها فتحت الدوري الممتاز ضد هدرسفيلد تاون يوم السبت ، 11 أغسطس 2018.

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