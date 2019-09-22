ضبط عاطل حاول الاعتداء على طفلة في إمبابة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بمحاولة الاعتداء جنسيًا على طفلة في إمبابة.



تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص الاعتداء على طفلة جنسيًا، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المتهم استدرج طفلة، وحاول الاعتداء عليها جنسيًا، إلا أن استغاثة الطفلة دفعت الأهالي لمطاردة المتهم وضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.