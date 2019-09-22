مدبولي يُتابع مشروعات توصيل المرافق وتطوير العشوائيات

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان في الفترة الحالية في قطاعات المرافق، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والإسكان الاجتماعي.



حضر الاجتماع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والمهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني للوزير.



وخلال اللقاء، استعرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي الخاص بالمشروع القومي لصرف صحي المناطق الريفية بجمهورية مصر العربية، موضحًا أن المناطق الريفية المخدومة يقطن بها 19 مليون نسمة وهو ما يُمثل 37.5% من سكان الريف، مُضيفًا أنه من المُخطط الانتهاء حتى نهاية يونيو 2020 من خدمة الصرف الصحي لـ179 منطقة ريفية جديدة يقطن بها 21 مليون و500 ألف نسمة، لتصبح النسبة 42.4% من عدد سكان الريف.



وفي هذا الصدد، نوه وزير الإسكان - خلال اللقاء - إلى أن العام المالي 20182019، شهد انتهاء كل من "الهيئة القومية، والجهاز التنفيذي، والشركة القابضة" من توصيل الصرف الصحي إلى 152 منطقة ريفية حتى 3062019، مُضيفًا أنه من المُقرر أن يشهد العام المالي 20192020 الانتهاء من الصرف الصحي لـ179 منطقة ريفية حتي نهاية 3062020.



وكلف "مدبولي" بالتنسيق بشأن القرى التي سيتم العمل بها في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" في مشروع الصرف الصحي، بحيث توضع هذه القرى علي أجندة الأولويات لتحسين الخدمات المقدمة بها.



وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي الخاص بمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث جار تنفيذ 700 ألف وحدة إسكان اجتماعي.



وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بالمتابعة الدورية للموقف التنفيذي، وسرعة تسليم المستحقين.



وأوضح وزير الإسكان، أنه بالنسبة لتطويرالمناطق العشوائية فإن الفترة من 62014 وحتي 92019 شهدت الانتهاء من تطوير 192 منطقة من المناطق غير الآمنة تتضمن 105672 وحدة، فضلًا عن 165 منطقة تضم 115970 وحدة جار تنفيذها، ويأتي ما سبق بتكلفة مالية تصل إلي 31 مليار جنيه.



وأشار إلى أنه جار تنفيذ مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة في 18 منطقة في محافظة القاهرة، وفي 5 مناطق في الإسكندرية، وفي 5 مناطق في أسوان، 4 مناطق في البحر الأحمر، وفي 3 مناطق في الجيزة، وفي 3 مناطق في جنوب سيناء، ومنطقتين بدمياط، ومنطقتين بالوادي الجديد، وفي منطقة بالقليوبية، وفي منطقة ببورسعيد، وفي منطقة بالإسماعيلية، وفي منطقة بمطروح، ومنطقة بالغربية.