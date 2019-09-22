تأجيل محاكمة المتهمين في "أحداث ماسبيرو الثانية"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، الأحد، تأجيل ثاني جلسات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو 2013 لجلسة 24 سبتمبر الجاري، لفض الأحراز.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.



وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيًا.



وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلام العام.