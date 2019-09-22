تأجيل محاكمة المتهمين في "أحداث الموسكي"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الأحد، تأجيل محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة في القضية المعروفة بـ"أحداث الموسكي" لجلسة 28 أكتوبر المقبل؛ للاطلاع.



صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، وأحمد مصطفي.



كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم باستعراض القوة واستغلالها ضد ضابط شرطة يدعى "أحمد مختار حسين" وترويعه وتخويفه لإجباره على الامتناع عن إجراء عمل من أعمال وظيفته.



تم ضبط المتهمين حال ارتكابهم جريمة التلويح بالرعب واستعراض القوة وأحيلوا للنيابة التي باشرت التحقيقات، وأحالتهم لمحاكمة عاجلة.