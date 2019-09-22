انطلاق "ماراثون" سباق الدراجات بجامعة جنوب الوادي

انطلقت منافسات "ماراثون" سباق الدراجات الهوائية بجامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور يوسف غرباوي، والذي نظمته الجامعة بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وبحضور رئيس الجامعة السابق، الدكتور عباس منصور، وذلك تشجيعا لاستخدام الدراجات كوسيلة للتنقل داخل وخارج الجامعة، وتمشيا مع خطة وزارة التعليم العالي.



وأكد رئيس الجامعة، أن الهدف من تنظيم السباق هو تشجيع طلاب الجامعة على ممارسة الرياضة، ورفع اللياقة البدنية لدى الطلاب، وحرصا من إدارة الجامعة على تنوع الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي.



ودعا رئيس الجامعة، الطلاب للمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة على مدار العام الدراسي.



وفي سياق متصل، قال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد بدران، إن 150 طالبا وطالبة شاركوا في السباق، الذي بدأ من أمام قاعة المؤتمرات بالجامعة، وانتهى بالصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية.



وفي نهاية السباق قام رئيس الجامعة، وعميد كلية التربية الرياضية الدكتور أحمد كمال نصاري، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، الدكتور على الدين القصبي بتوزيع الجوائز على الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى.