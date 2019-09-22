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حوادث

تجديد حبس متهم بنشر شائعات كاذبة ضد الدولة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:17 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم "عمرو. ن"، في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، المشاركة في تحرك يضم جماعة الإخوان وعناصر إثارية بغرض القيام بأعمال عدائية، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة بغرض تكدير السلم العام وبث الفتنة.

ونسبت النيابة للمتهم بالقضية ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

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