الأنبا مكاريوس يسيم شمامسة جدد في المنيا

ترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص، القدس الإلهي بكنيسة القديس مارجرجس، بمنطقة الفكرية في المنيا.



وسيم الأنبا مكاريوس خلال طقس القداس الإلهى، عدد من الشمامسة الجدد، وشارك بحضور القداس القمص دوماديوس عبد السيد وكيل المطرانية، بالإضافة إلى حضور عدد من كهنة الكنيسة، وشعب المنطقة.



من ناحية أخرى، احتفلت الكنيسة القبطية في منتصف سبتمبر الجاري بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم الشهر الجاري، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيًا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 نوفمبر المقبل.