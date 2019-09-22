جامعة الزقازيق: توفير الظروف المناسبة لتحفيز الطلاب على الإبداع

أكد رئيس جامعة الزقازيق الدكتور عثمان شعلان، أن الجامعة وفرت كل الظروف المناسبة لإتاحة الفرصة أمام الطلاب لممارسة الأنشطة بكافة أنواعها، والتي تؤهلهم للمنافسة بسوق العمل، لافتا إلى حرص الجامعة على بداية العام العام الدراسي في أجواء محفزة على الإبداع والتميز.



وأكد رئيس الجامعة - في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمتها الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى - أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يخالف قوانين الجامعة أو يسيء إليها بأي صورة من الصور.



ونظمت جامعة الزقازيق احتفالية كبرى داخل الحرم الجامعي بمشاركة رئيس الجامعة ونوابه وعمداء ووكلاء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وعدد كبير من الطلاب والطالبات.



وبدأت الاحتفالية برفع علم مصر وأداء تحية العلم وعزف السلام الوطني تأكيدا على روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، وقدم طلاب الجامعة طابور عرض للكليات.. كما قدم الطلاب من ذوي القدرات الخاصة أغنية بعنوان نفس الحروف.