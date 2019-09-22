غدًا.. الأنبا مكاريوس يلتقي شعب أبو قرقاص

يترأس الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا وأبو قرقاص، غدًا الاثنين، اللقاء الأسبوعي، لشعب إيبارشية المنيا بكنيسة السيدة العذراء مريم.



ويشارك باللقاء عدد غفير من مجمع كهنة الإيبارشية وأهالى المنطقة، ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بصلاة العشية، وعقب الصلاة يلقي الأنبا مكاريوس كلمة روحية على الشعب الحضور.



يذكر أن الأنبا مكاريوس، يترأس لقائين أسبوعيًا، الأول بكنيسة السيدة العذراء مريم، بالفكرية ـ المنيا، مساء كل اثنين، والخميس من كل أسبوع بكنيسة الأنبا أنطونيوس ـ المنيا.



من ناحية أخرى، احتفلت الكنيسة القبطية في منتصف سبتمبر الجاري بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيًا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم في الشهر الجاري، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيًا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 نوفمبر المقبل.