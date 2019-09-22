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مصر

إطلاق المرحلة الثانية لزراعة مليون شجرة مثمرة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:57 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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أطلق محافظ الوادي الجديد، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزراعة مليون شجرة مثمرة بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب بالمحافظة.

فيما تفقد المحافظ يرافقه نقيبي الزراعيين والمعلمين العملية التعليمية في أول يوم دراسي في العام الجديد بالمدرسة الثانوية الزراعية، وكذلك مدرسة نجيب محفوظ، حيث تم تكريم أوائل الشهادات الفنية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد تشجيعًا للإبداع الطلابي للمتميزين.

وقال "خليفة" في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال بالوادي الجديد، إنه تمت زراعة الأشجار المثمرة بالمدرسة الثانوية الزراعية بالخارجة، ضمن مبادرة الرئيس لزراعة مليون شجرة مثمرة تساهم في الحد من التلوث ومكافحة التصحر والتأقلم مع التغيرات المناخية، والتوعية لطلاب المدارس بأهمية الأشجار المثمرة في تجميل المدن والقري وتحقيق عائد اقتصادي مناسب للعمليات الزراعية.

وأوضح "خليفة" أن المرحلة الأولى من مبادرة زراعة الأشجار المثمرة انتهت من زراعة 200 ألف شجرة مثمرة من أنواع البرتقال واليوسفي والليمون والمانجو والزيتون والتوت في جميع محافظات الجمهورية بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية، موضحًا أن نوعية المحاصيل البستانية التي يتم زراعتها تم اختيارها وفقًا لمعايير علمية تناسب مناخ كل محافظة لضمان تحقيق العائد المرجو من الزراعة وتطبيق التوصيات الفنية المناسبة لكل محصول منذ بدء الزراعة وحتى الحصاد والجني.

وأشار "خليفة" إلى أن هذه المبادرة تنفذها نقابة المهن الزراعية ونقابة المعلمين بالتعاون مع وزاره البيئة والمحافظين والأجهزة المعنية، موضحًا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ونقابة الزراعيين والمعلمين يتم بمقتضاه الموافقة على منح نقابة الزراعيين والمعلمين مساحات من الأراضي الزراعية بالوادي الجديد لاستصلاحها وزراعتها طبقًا للضوابط والقواعد المنظمة توزع على أعضاء النقابة لزراعتها بطريق الزراعة الحديثة مع التركيز علي زراعة الأنواع الفاخر من التمور "البارحي – المجدول" ضمن المشروع القومي للرئيس السيسي لزراعة 5 ملايين نخلة بالأنواع المتميزة من نخيل التمور بمحافظتي الوادي الجديد وأسوان.

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