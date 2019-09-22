أوساكا تعود لمنصات التتويج بالفوز بلقب بان باسيفيك

فازت نعومي أوساكا بأول لقب لها منذ التتويج في استراليا المفتوحة في يناير الماضي بعد أن سحقت الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا 6-2 و6-3 في نهائي بطولة بان باسيفيك المفتوحة اليوم الأحد.



واستعادت أوساكا الشراسة التي ساعدت المصنفة الرابعة عالميا في نيل لقب أمريكا المفتوحة العام الماضي قبل نجاحها في ملبورن إذ لم تخسر اللاعبة البالغ عمرها 21 عاما أي مجموعة في أوساكا باليابان.



وقالت أوساكا، التي شهدت فترات تراجع هذا الموسم وانفصلت عن اثنين من المدربين خلال سبعة أشهر، في مؤتمر صحفي "أردت الفوز بشغف".



وأصبحت أول يابانية تحرز اللقب منذ كيميكو داتي في 1995.



وأضافت "اعتقد أنني تعلمت من هذه البطولة التركيز في كل نقطة والاحتفاظ بالطاقة الايجابية".



واعتمدت أوساكا على قوة إرسالها وضرباتها المنخفضة لتكسر إرسال المصنفة 41 على العالم مبكرا ومضت نحو حسم المجموعة الأولى.



وبدأت المجموعة الثانية بهيمنة مشابهة لكن بافليوتشنكوفا أنقذت ثلاث فرص لكسر الإرسال خلال التأخر 2-4.



لكنها لم تتمكن من إيقاف أوساكا التي حققت الفوز في ثالث فرصة للحسم لتحرز اللقب لأول مرة بعد الخسارة في نهائي 2016 و2018 كما تمضي في طريقها نحو التأهل للبطولة الختامية للموسم في شينتشن الصينية.