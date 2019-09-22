رئيس "فيفا" يعلن عن إطلاق مونديال أندية للسيدات

أبدى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رغبة في المزيد من الارتقاء بكرة القدم النسائية، عبر إطلاق بطولة كأس العالم للأندية للسيدات وكذلك دوري عالمي لمنتخبات السيدات.



وقال إنفانتينو اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي عقد في ميلانو إن الفيفا سيستثمر مليار دولار في كرة القدم النسائية خلال الأعوام الأربعة المقبلة.



وأضاف إنفانتينو أن إطلاق مونديال أندية للسيدات قد يأتي في 2020 أو 2021، "لأنني لا أعتقد أننا بحاجة إلى وقت طويل لإطلاق أو تنظيم بطولة جديدة."



وأشار إلى أنه يعتبر هذه خطوة محورية، "لأنه لا يفترض بنا اعتقاد أنه يمكننا تطوير كرة القدم النسائية عبر المنتخبات فقط." وعن منتخبات كرة القدم للسيدات، قال إنفانتينو أن مونديال السيدات الذي أقيم مؤخرا في فرنسا أظهر "أن ما نحتاجه هو إقامة بطولات (للسيدات) على أعلى مستويات."



وكرر إنفانتينو إبداء رغبته في إطلاق دوري عالمي للمنتخبات، قائلا "سنقدمها (الفكرة) مرارا وتكرارا حتى يجرى الموافقة عليها."



وجاءت تصريحات إنفانتينو عشية حفل توزيع جوائز الفيفا، المقرر في دار أوبرا "لا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية.