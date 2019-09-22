صحيفة كويتية تنفي إلغاء زيارة رئيس مجلس الوزراء للقاهرة

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، إلى مصر خلال الشهر المقبل.



وعن احتمالية إلغاء زيارة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إلى مصر المقررة الشهر المقبل، نظرًا للأوضاع الراهنة، قالت الصحيفة الكويتية نقلًا عن مصادر مطلعة، إن الزيارة لن تلغى وستجري وفق ما هو مقرر لها.



وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي للقاهرة، بعد زيارة سابقة أجراها رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إلى مصر في وقت سابق من سبتمبر الجاري، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أشاد خلالها بمتانة وقوة العلاقات المصریة الكویتیة.