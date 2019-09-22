جوارديولا يرد على انتقادات نيفيل له
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:49 م
وكالاتطباعة
رد مدرب مان سيتي، بيب جارديولا، على منتقديه بعدما سحق فريقه واتفورد بنتيجة 8-0.
جاء ذلك بعد انتقاد كل من جاري نيفيل وجيمي كاراجر جوارديولا في أعقاب الهزيمة 2-3 في كارو رود.
وقال جوارديولا: "النقاد، اللاعبون السابقون، كانوا هناك وقد خسروا المباريات وارتكبوا الأخطاء ويتحدثون من دون احترام عن جميع اللاعبين هناك الذين يبذلون قصارى جهدهم".
وأضاف: "نحكم على النتيجة وليس الأداء. كان أداؤنا في آخر 400 يوم لا يصدق".
وقال: "قلت بعد نورويتش، إنها مشكلتك وليست مشكلتي، يمكن أن يحدث أن تخسر مباراة ما، يمكن لأي شخص أن يخسر المباريات. إنهم بشر ويرتكبون الأخطاء".
جاء ذلك بعد انتقاد كل من جاري نيفيل وجيمي كاراجر جوارديولا في أعقاب الهزيمة 2-3 في كارو رود.
وقال جوارديولا: "النقاد، اللاعبون السابقون، كانوا هناك وقد خسروا المباريات وارتكبوا الأخطاء ويتحدثون من دون احترام عن جميع اللاعبين هناك الذين يبذلون قصارى جهدهم".
وأضاف: "نحكم على النتيجة وليس الأداء. كان أداؤنا في آخر 400 يوم لا يصدق".
وقال: "قلت بعد نورويتش، إنها مشكلتك وليست مشكلتي، يمكن أن يحدث أن تخسر مباراة ما، يمكن لأي شخص أن يخسر المباريات. إنهم بشر ويرتكبون الأخطاء".