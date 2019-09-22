جوارديولا يرد على انتقادات نيفيل له

رد مدرب ​مان سيتي​، بيب جارديولا، على منتقديه بعدما سحق فريقه واتفورد بنتيجة 8-0.



جاء ذلك بعد انتقاد كل من ​جاري نيفيل​ و​جيمي كاراجر​ جوارديولا في أعقاب الهزيمة 2-3 في كارو رود.



وقال جوارديولا: "النقاد، اللاعبون السابقون، كانوا هناك وقد خسروا المباريات وارتكبوا الأخطاء ويتحدثون من دون احترام عن جميع اللاعبين هناك الذين يبذلون قصارى جهدهم".



وأضاف: "نحكم على النتيجة وليس الأداء. كان أداؤنا في آخر 400 يوم لا يصدق".



وقال: "قلت بعد ​نورويتش​، إنها مشكلتك وليست مشكلتي، يمكن أن يحدث أن تخسر مباراة ما، يمكن لأي شخص أن يخسر المباريات. إنهم بشر ويرتكبون الأخطاء".