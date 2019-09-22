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سياسي

نصري: البيان الأخير لهيومن رايتس يفضح تواصلها مع قنوات الإخوان

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:48 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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قال رئيس المنتدى العربي والأوروبي لحقوق الإنسان، أيمن نصري، إن البيان الأخير الصادر عن هيومان رايتس ووتش هو ليس الأول والأخير ويأتي ضمن سلسلة من البيانات المثيرة للدهشة والتي أظهرت التربص الواضح للدولة المصرية خاصة بعد ٣٠ يونيو والمحاولات المستمرة لتشويه الهجوم وتشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي وعلى الرغم من استخدام هيومان رايتس ووتش كل أدواتها وتمويل مفتوح للهجوم على الدولة المصرية.

وأضاف نصري، لـ"الدستور"، أن هذه التقارير لم يعد لها التأثير السلبي كما كان الوضع من قبل نتيجة لتفهم المجتمع الدولي والدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان عدم صدق هذه التقارير وافتقداها للنزاهة والحيادية والسبب عدم قدرة الواتش على رصد الأوضاع الحقوقية في مصر واعتمادها على تقارير صادرة عن المنظمات الحقوقية التابعة لجماعة الإخوان والتي بلغها عددها ١٨ منظمة تأسست في أوروبا بعد ٣٠ يونيو وأيضا اعتمادها بشكل أساسي في تقاريرها الصادرة على وسائل إعلامية لدول لها خلافات سياسية مع الدولة المصرية وهي ما يتنافي تماما مع عرف ومبادئ وضوابط العمل الحقوقي الدولي المتعارف عليها والذي يؤكد بشكل واضح وصريح على الوقوف على مسافة واحدة من من الدولة المصرية من جانب وقطر وجماعة الإخوان على الجانب الأخر حتي تصبح هذه التقارير لها قيمة وتأثير على الصعيد الدولي.

وأشار إلى أن المنظمة المشبوهة أشارت في تقريرها الصادر عن تظاهرات السبت الماضي أنها استندت في هذا التقرير الصادر مؤخرا إلي بعض التقارير الإعلامية وهو ما يعتبر عبث حقوقي وهذا البيان يفضح العلاقة بين هذه الواتش وبين قناة الجزيرة والتي ظهرت واضحة جدا في السنوات الأخيرة والسؤال هنا كيف يمكن لمنظمة بحجم هيومان رايتس واتش أن تستند في تقرير حقوقي إلي مجموعة من الفيديوهات المفبركة التي قدمتها قناة الجزيرة وهي تعلم كل العلم أن قناة الجزيرة تستخدم من قبل النظام القطري للهجوم على مصر نتيجة للخلاف السياسي بين الدولتين.

وأكد أن هذه المنظمة تحولت من منظمة حقوقية كانت لها كل الاحترام والتقدير إلي منظمة شبه حقوقية تحمل وجهة نظر سياسية تقدم من خلال هذه التقرير فروض الولاء والطاعة لمن يقدم التمويل المفتوح بل أن هذه التقارير فضحت العلاقة بين الواتش وقناة الجزيرة والمنظمات الإخوانية.

وتابع " كيف يمكن لمنظمة بحجم هيومان رايتش واتش أن لا تشير في تقاريرها في أخر ٥ سنوات إلي ضحايا العمليات الإرهابية في مصر من المدنيين ورجال إنفاذ القانون من قريب أو بعيد بل وصل حد الفساد إلي تحميل الأجهزة الأمنية مسئولية هذه العمليات التي تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية وكيف تدين وهي الشريك الأساسي في كل التقارير المفبركة التي تصدر عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر"

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