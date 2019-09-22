جايمس يمارس عادة غريبة وسرية لتصفيف شعره

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية ان لاعب ​مان يونايتد​، ​دانيال جايمس​، درج منذ فترة على عادة غريبة يقوم بها بشكل منتظم.



ووفقا للصحيفة نفسها، فإن جايمس يقطع من وقت لآخر مسافة تبلغ 400 ميل ذهابًا وإيابًا، فقط من أجل الحصول على حلاقة شعر جديدة.



وأشارت إلى أن جايمس اعتاد ان يصفف شعره لدى ريس بيل، وهو مصفف الشعر نفسه الذي كان يقصده أثناء اللعب في ​سوانزي سيتي​ لمدة 5 سنوات.



ومن المتوقع ألا يشارك جايمس مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة من ​الدوري الإنجليزي الممتاز​، بسبب إصابة في الكاحل.