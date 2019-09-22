منى الشبراوي: الحفاظ على بلدنا فرض عين

قالت عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج،الدكتورة منى الشبراوي، إن مصر تتعرض لحملة ممنهجة وتمويل ودعم خارجى، وخونة فى الداخل ومتأمرون وفاسدون أصحاب مصالح كل ذلك يهاجم الدولة المصرية وسلاحهم تغيب العقول.



وأوضحت النائبة منى الشبراوي، في بيان صحفي لها، أن هذه المؤامرات خطط لها منذ سنوات من الأعداء ويتم تنفيذها على الأرض، فحلم إسرائيل الكبرى وسايكس بيكو والشرق الأوسط الجديد والربيع العربى خطط معدة لتدمير الوطن العربى، وتم تنفيذ جزء من المخطط، وما نراه الآن في المنطقة، خير دليل، لكن ظلت بلادنا آبية على الاستسلام والانكسار بفضل جيشها.



ولفتت نائبة المصريين في الخارج إلى أن المخطط مازال ساريًا لاستكمال تدميرالأوطان، إلا أن قوة الجيش المصري وصلابته تقفان حجرة عثرة أمام هذه المؤامرات القذرة.



وأشارت إلى أن العالم العربي لن يستطيع القضاء على هذه المؤامرات إلا بنبذ الفرقة والاختلاف وإعلاء المصلحة العليا للأوطان والاتحاد جميعا حكاما ومحكومين من أجل بناء وتقدم ورخاء الأوطان.



وأكدت أن أن هناك محاولات لجر مصر إلى نقطة الصفر بعد أن قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق الأمن والاستقرار، مشددة على أن الدفاع عن بلادنا فرض عين على جميع أبنائها.