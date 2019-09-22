المسعود: مشاركة السيسي في الأمم المتحدة فرصة لتوطيد العلاقات

أشاد عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب محمد المسعود، بالزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى نيويورك لحضور الشق رفيع المستوى من اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن هذه الزيارة تحمل أهمية كبيرة وفرصة لزيادة العلاقات المصرية وتطويرها مع دول العالم.



وأشار النائب، إلى حرص الرئيس السيسي على حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك بانتظام في جميع دورات الجمعية العامة منذ توليه سدة المسئولية ليصبح أول رئيس مصري يشارك في (6) دورات متتالية في اجتماعات الأمم المتحدة.



ولفت إلى دور مشاركة الرئيس في إيضاح رؤية مصر في العلاقات الدولية، وقضايا السلم والأمن الدوليين، والصراعات الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.