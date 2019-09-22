مرصد الأزهر يطلق الرسالة الثانية من مبادرة "وطني"

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عبر رسالته الثانية التي أطلقها اليوم الأحد، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، في مبادرة "وطني" أن حب الوطن يسري في العروق، فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم، مخاطبا مكة عندما خرج منها:" أما والله لأخرج منك، وإني لأعلم إنك أحب البلاد الله إليً وأكرمه علي الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت".



وكان قد أطلق مرصد الأزهر لمحافكة التطرف، مبادرة "وطني"، وذلك على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر بالإضافة إلى بوابة الأزهر الإليكترونية، تهدف إلى تعزيز حب الوطن لدى الشباب، وتقوية انتماؤهم إليه، والتدليل على ذلك بنصوص من الكتاب والسنة.



ويشار، إلي أن لمبادرة عبارة عن خمسة رسائل تذكير وتوعية بقيمة الوطن وأهميته والحث على المحافظة على كيانه وتماسكه والسعي إلى ازدهاره وتنميته والجد في إعماره والذود عنه.



ويذكر أن المرصد أكد في رسالته الأولي، أن الله تبارك وتعالي فطر الإنسان علي حب وطنه، والإنتماء إليه، كحبه لنفسه وروحه، فالوطن للإنسان كالجسد للروح، وقد شبه الله تعالي خروج الإنسان من الوطن بإخراج الروح من الجسد قتلًا حين ساوي بينهما في قوله تعالي: (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ).