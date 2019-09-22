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حوادث

"القضاء الأعلى" يوافق على ندب المحامين العموم الأول للنيابات

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:41 م
جريدة الدستور
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وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، على ندب المستشار محمد محمود حسن غراب، الرئيس بمحكمة الاستئناف، مديرًا للتفتيش القضائي للنيابة العامة، وندب المستشار أيمن محمد بدوي المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، وكيلًا لإدارة النيابات للنيابة العامة.

وتضمنت قرارات مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعه اليوم الأحد، ندب بعض القضاة من رؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامي العام الأول للنيابات، وهم كل من المستشار محمد مدحت رمزي لاستئناف القاهرة، المستشار جورج سعد عبريال صليب رئيسًا للمكتب الفني للنائب العام، المستشار الدكتور تامر عبد الحميد الفرجاني لإدارة التحفظ على الأموال، المستشار هاني فتحي جورجي عبد الملك لإدارة حقوق الإنسان، والمستشار راضي أبو الفتوح إبراهيم للعليا لشئون الأسرة.

وكذلك المستشار محمد عبد السلام إبراهيم أمين لاستئناف القاهرة، المستشار محمد محمود خلف لمكتب التعاون الدولي، المستشار طارق عطية عبد الوهاب الحتيتي للأموال العامة، المستشار خالد ضياء الدين البيومي لأمن الدولة العليا، المستشار إبراهيم صالح حسين حماد لاستئناف الإسماعيلية، المستشار عماد الدين منصور إسماعيل دهشان لاستئناف بني سويف، المستشار وائل أحمد الدرديري الحفني لاستئناف المنصورة، المستشار محمد الشهاوي عبد السلام الخولي لاستئناف القاهرة لشئون الأسرة، والمستشار أيمن أمين عبد الهادي لاستئناف أسيوط.

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