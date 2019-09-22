مان يونايتد يثير اهتمام لاعب ليفركوزن كاي هافرتز
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:39 م
وكالاتطباعة
يبدي نادي مان يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع لاعب خط وسط باير ليفركوزن، كاي هافرتز.
وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إن تم ابلاغه من قبل ادارة باير بأنهم سيدفعون 90 مليون دولار إذا أرادوا التوقيع مع هافرتز.
ورغم ذلك، يبدو مدرب يونايتد، أولي جونار سولسكاير، مستعدا للانضمام إلى مجموعة الأندية الأوروبية التي ترغب في جذب هافرتز، 20 عامًا، بعيدا عن ليفركوزن.
ومنها بايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وليفربول.
وسجل هافرتز 20 هدفًا لفريق ليفركوزن في جميع المسابقات في الموسم الماضي، ولا يزال لديه ثلاث سنوات في عقده الحالي.
وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إن تم ابلاغه من قبل ادارة باير بأنهم سيدفعون 90 مليون دولار إذا أرادوا التوقيع مع هافرتز.
ورغم ذلك، يبدو مدرب يونايتد، أولي جونار سولسكاير، مستعدا للانضمام إلى مجموعة الأندية الأوروبية التي ترغب في جذب هافرتز، 20 عامًا، بعيدا عن ليفركوزن.
ومنها بايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وليفربول.
وسجل هافرتز 20 هدفًا لفريق ليفركوزن في جميع المسابقات في الموسم الماضي، ولا يزال لديه ثلاث سنوات في عقده الحالي.