مان يونايتد يثير اهتمام لاعب ليفركوزن كاي هافرتز

يبدي نادي ​مان يونايتد​ اهتمامه بالتعاقد مع لاعب خط وسط ​باير ليفركوزن​، ​كاي هافرتز​.





وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إن تم ابلاغه من قبل ادارة باير بأنهم سيدفعون 90 مليون دولار إذا أرادوا التوقيع مع هافرتز.



ورغم ذلك، يبدو مدرب يونايتد، ​أولي جونار سولسكاير​، مستعدا للانضمام إلى مجموعة الأندية الأوروبية التي ترغب في جذب هافرتز، 20 عامًا، بعيدا عن ليفركوزن.



ومنها ​بايرن ميونيخ​ و​ريال مدريد​ و​برشلونة​ و​مانشستر سيتي​ و​ليفربول​.



وسجل هافرتز 20 هدفًا لفريق ليفركوزن في جميع المسابقات في الموسم الماضي، ولا يزال لديه ثلاث سنوات في عقده الحالي.