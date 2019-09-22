شاهد.. درة تتالق بالأبيض في مهرجان الجونة

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورًا جديدة لها أثناء فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي.



وظهرت "درة" بفستان طويل مزيج بين اللون الأبيض والأزرق، ونالت الصور إعجاب الآلاف من متابعيها.



وعلقت "درة" على الصور، قائلة: "صباح الخير، سنبدأ مشاهدات الأفلام القصيرة اليوم وهم 23 فيلما على مدار أربعة ايّام يوم سعيد للجميع"، وتشارك الفنانة التونسية كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.



وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى يوم الخميس الماضي، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

