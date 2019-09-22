إصابة شخصين في حادث مرورى بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب شخصان إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بالطريق الصحراوى بمركزوادى النطرون بالرست هاوس، بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بالطريق الصحراوى أمام الرست هاوس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين حدوث انقلاب.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "أحمد شعبان صقر"، 24 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد سعيد عبدالله"، 29 سنة، مركز وادى النطرون، بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى وادي النطرون المركزي للعلاج.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.