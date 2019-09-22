رئيس صحة النواب: المنابر السوداء تريد الخراب لوطننا

قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور محمد العماري، إن الدعوات التي أطلقتها الجهات المعادية لمصر، سواء الخائن محمد على، والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتي تبث من تركيا، وقناة الجزيرة القطرية، والتي وصفها بـ" المنابر السوداء" والتي تدعو المواطنين للخروج والتظاهر ضد النظام المصري القائم، ما هى إلا دعوات للتخريب، وإلحاق الأذى والدمار بهذا الوطن الآمن.



وأضاف خلال تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، إن تحليل الأوضاع السياسية بالدول التي تتشابه ظروفها بمصر، يثبت لنا أن مصر هى الدولة الأكثر أمانًا، وأستقرارًا، والتي أستطاعت خلال فترة وجيزة من تخطي الصعاب بالفترات الإنتقالية وإنه بفضل حفظ الله لها، وبسبب قيادتها الحكمية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي أستطاعت أن تشهد تحقيق الكثير من الإنجازات في شتى المجالات.



وأشار إلى أن دعوات التظاهر ضد النظام المصري، تريد لمصر الوقوع واللحاق بركاب الدول العربية التي باتت خربة، بسبب الحروب والإنقسامات، وبات مواطنيها لاجئين بعدما دُمرت بيوتهم، وأختفى الأمن من بلادهم، ليحاصرهم الخوف من كل جانب.



وأكد على أن المصريين لن يتخلوا عن صمام الأمان لهذا الوطن الغالي، وسوف يظلوا داعمين للرئيس السيسي، ولرجال الجيش والشرطة، الذين يبذلون أرواحهم من أجل أن يغمض المواطنين أعينهم أمنين في بيوتهم.