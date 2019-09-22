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محافظات

القاهرة تتابع سير العملية التعليمية في أول أيام الدراسة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:35 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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تابع محافظ القاهرة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس القاهرة المختلفة في يومها الأول بجميع مراحل الدراسة، من خلال غرفة عمليات المحافظة، والمرتبطة بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ بدء الدراسة بجميع المدارس دون أية عقبات أو مشاكل، والبالغ عددها 5253 مدرسة لجميع المراحل السنية للتعليم العام والفني.

ومن جانبه أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجان بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية والموجهين للمرور الدائم على كافة المدارس والتعرف على مشاكلها، كما تم التنبيه على ضرورة الالتزام بطابور الصباح وتحية العلم، وعرض إنجازات الدولة والمشروعات القومية بالإذاعة، كما تم التأكيد على تسليم الكتب المدرسية للطلاب من اليوم الأول دون التقيد بسداد المصروفات.

وبناء على تعليمات المحافظ تم التنسيق مع رؤساء الأحياء بنظافة وتجميل محيط المدارس، وفي حالة وجود أية شكاوى من وجود مخالفات أو إشغالات أو مخلفات يتم إخطار غرفة عمليات المحافظة لاتخاذ اللازم فورًا.

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