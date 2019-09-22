جهاز تشغيل شباب الخريجين في المنيا يوفر 723 فرصة عمل

قال محافظ المنيا، إن جهاز تشغيل شباب الخريجين ساهم في توفير 723 فرصة عمل للشباب بشركات القطاع الخاص والمصانع المختلفة، وذلك خلال الفترة من الأول من يناير وحتى الأول من سبتمبر الجاري، بالتنسيق مع المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب والمساهمة في حل مشكلة البطالة.



أوضح التقرير الذي أعده جهاز شباب الخريجين خلال تلك الفترة أنه تم توزيع 6 عقود للجمعيات المقترضة من الجهاز وتوزيع 105 شيك على المقترضين من الشباب، وتوزيع ضمان المخاطر على 85 خريجا، كما وافق الجهاز على إقراض 11 جمعية بما ساهم في توفير 180 فرصة عمل.



شدد المحافظ على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، مكلفا محمد حسين مدير الجهاز بتكثيف الدعاية والتسويق للأنشطة والفرص المتاحة للشباب من خلال القروض التي يطرحها الجهاز، للوصول لأكبر عدد من طالبي الوظائف والفرص التشغيلية، مع تيسير كافة الإجراءات أمامهم وذلك للمساهمة في الحد من مشكلة البطالة.



كما وجه المحافظ بالتوسع في تسويق منتجات المشروعات التي يديرها الشباب والاستمرار في تدريب الشباب على الأعمال الحرفية والفنية لخلق فرص حقيقية للعمل، من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الشريكة مثل جهاز تنمية المشروعات والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي وبرنامج مشروعك وجامعة المنيا.